Patrick TANTET

Bienvenue chez Burotic Store. Votre spécialiste dans la vente et la location des systèmes d’impression et de numérisation Canon et Sharp. http://www.burotic-store.com/



Nos clients sont à 70% issues du secteur Juridique, Financier & Légal (Avocats, Notaires, Huissiers de Justice, Expert-Comptable, Commissaires aux Comptes). 15 % sont issues du monde de la mode et du luxe et 15% issues de domaine divers et variés….



Autant de références qui font de Burotic Store un acteur majeur sur le marché de la Bureautique et qui apportent à l’entreprise une sérieuse crédibilité. Quoi de mieux que le bouche à oreille et les recommandations de ses clients.