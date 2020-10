Patrick TARDIVEL

Je suis en charge de l'activité commerciale de la société PROELAN (ESN et Editeur de logiciel de +75 collaborateurs).

Nous recrutons actuellement pour faire face à notre croissance et pour nos projets clients (PACA - Monaco) :

- des Ingénieurs Java/JEE (web, JSF, EJB, Webservices,...) AngularJS junior à seniors

- des testeurs Technico-fonctionnels , connaissance QC ou autre outil (ex : Xstudio), outils d'automatisation (selenium, UFT, soapui, jmeter,...)certification ISTQB est un plus

- des développeurs .net



Venez nous rejoindre pour participer à l'essor de notre société.



Créée il y a 20 ans au cœur de la Technopole de Sophia-Antipolis, PROELAN est une ESN et Editeur de logiciel dans le domaine du décisionnel/reporting possédant un savoir-faire reconnu à la pointe des technologies actuelles (Java, PHP, .Net, base de données).



Nous plaçons notre développement futur sous le signe du facteur humain et du bien-être de nos collaborateurs.



Nous 'intervenons sur tout type de mission de développement ou de maintenance d’applications du système d'information (de l’AMOA à la validation) en mode régie ou forfait.



Notre progiciel, Olympe, Application collaborative dédiée au reporting (Portail BI unique) est déployé auprès de grands groupes industriels qui font confiance au professionnalisme de PROELAN.



Nos clients sont des clients permanents qui travaillent en mode partenariat et de façon durable avec notre société .



Mes compétences :

Vente

Communication

Management

Développement commercial

Informatique

Business development

Négociation

Marketing