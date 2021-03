Patrick TOURNAY

"L'informatique est la nouvelle règle à calcul de l'ingénieur".

C'était le principe du Directeur de l'ENISE en 1981, M. Martino.

"Rendre les données stockées aux utilisateurs.". C'est la mienne.



C'est avec une approche différente que j'aborde la recherche de solutions informatiques. Résolument tourné vers l'utilisateur, j'utilise toutes les techniques et les technologies. Assembler des éléments simples pour constituer des systèmes évolués.



Aujourd'hui le développement de Politecnix me permet d'exprimer pleinement toutes mes compétences, tant en conception et développement, qu'en recherche ou en marketing.



Quand je quitte le clavier ou les salles de réunion, c'est pour me retrouver au contact de la nature : la mer avec mes enfants sur nos cata 18' ou le VTT avec mon épouse. Il faut dire qu'en habitant Montpellier-est, on a au moins deux jours de vacances par semaine. (La photo a été prise sur Pen Duick IV).



Mes compétences :

Marketing

Workflow

Project

Sharepoint

Archivage

ASP.NET

Dématérialisation

Informatique

Oracle

Ingénieur