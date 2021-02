Patrick VALERIO

Bonjour à tous et toutes,



Spécialisé dans la gestion de projets d'assurance, mon expérience professionnelle m'a permis d'intervenir sur un très large éventail de process liés à la gestion de produits d'assurance. Je suis intervenu tout d'abord sur une solution back-office de gestion complète des processus assurance puis sur une solution front et middle-office en étant l'un des membres fondateurs d'Albiran puis en intégrant Prima solutions.



Afin de parfaire mon expertise en assurance collective, je me suis orienté vers le monde mutualiste en intégrant Malakoff Médéric comme responsable d'application au sein de la MOA.



Mes compétences :



FONCTIONNELLES

- Maitrise des besoins et impératifs propres aux différents acteurs du monde de l'assurance (actuariat, réseaux de distribution, gestionnaires, clients finaux, back-office, front-office, etc.)

- Vision transverse des différents process et de leurs impératifs respectifs

- Forte expérience dans le recensement et l'analyse des besoins des clients

- Forte implication dans la modélisation nécessaire à la mise en place d'une gestion complète de produits d'assurance.



GESTION DE PROJET & ENCADREMENT

- Gestion de projet MOE et MOA

- TMA

- Estimation des charges et budgets

- Conduite de projet

- Suivi méthodique des plannings et respect des délais

- Formation interne ou externe des différents intervenants



Durant mes 20 années d'expérience dans le monde de l'assurance individuelle puis collective, je n'ai eu de cesse de mettre en œuvre mon goût pour le travail en équipe et le conduite de projets en m’appuyant sur mon dynamisme et mes capacités d'analyse et de communication.



Je reste à l'écoute de toute opportunité professionnelle en interne auprès d'assureurs ou de courtiers distribuant des produits d'assurance individuelle ou collective.



A très bientôt.



CMMI