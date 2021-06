Patrick VAUCHER

Etudes techniques en Fabrications Mécaniques suivies d'expériences dans différents domaines :

* Consultant Qualité-Sécurité-Environnement / Mise en place Certification / Responsable Audits Internes.

Intérêt professionnel porté sur les PME et TPE.

* Responsable management de la qualité englobant tous les processus de l'entreprise :

Management RH et compétences / Formation / Amélioration continue / Production et Maintenance /

Achats - Fournisseurs / Développement Commercial : satisfaction-clients / Démarche Sécurité (DU)

* Chargé d'affaires -- > société leader en découpage et négoce d'aciers inoxydables et alliages spéciaux :

secteurs de l'environnement, de l'énergie, pétrochimie.

* Dessinateur Industriel -- > Directions Régionales des Télécommunications (Schéma de câbles,

Génie Civil)







Mes compétences :

Auditeur

Lean management

Management opérationnel

Conseil en management

Formateur Qualiticien

Métallurgie

Mécanique

Développement commercial

Audit

Six Sigma

ISO 14001 Standard

DMAIC

Norme ISO 9001 V2008

Sécurité