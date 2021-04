Patrick VERSLUYS

En poste au sein de l'équipe de Législation non fiscale de l'Administration générale des Douanes et Accises depuis de nombreuses années, je suis aujourd'hui experts dans diverses matières non fiscales, telles que les produits issus de l'agriculture biologique, les œuvres d'art, les produits qui appauvrissent la couche d'ozone, ainsi que les médicaments et toutes ces autres substances moins licites.



Je suis dynamique, pro-actif et un véritable hyperactif du travail.



Je travaille aussi bien seul qu'en équipe.