Patrick VEYRAND

Je suis journaliste depuis 1980.

J'ai travaillé pour le groupe Dauphiné-Libéré, pour Dernière heure lyonnaise, Lyon-Matin et le Progrès entre 1980 et 2010.

A l'arrivée d'un nouvel actionnaire en 2010 j'ai fait jouer ma clause de cession pour quitter le groupe Ebra le 5 mai.

J'ai pigé à Midi Olympique, Nice Matin, le Provençal, Voici, VSD, l'AFP, l'Est Républicain...



J'ai publié en décembre 2010 "De quoi j'me m@il!, journaliste givordin ou Givordin journaliste?".

Puis un roman "J'ai sauvé mon psy" sorti le 5 mars 2011.



A l'issue d'un stage de trois mois en création d'entreprise, je prépare la création d'une société d'événementiel. Production de manifestations grand public, événementiel d'entreprise, édition... Je souhaite également fédérer les "forces vives" de la région de Givors.



Mes compétences :

Journalisme