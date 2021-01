Paul BEZAULT

Dynamique.

Ouvert.

Capacité d'écoute.

Rigueur.

Anglais courant.

Capacité d'adaptation.



Spécialisations : Ressources humaines et Contrôle de gestion.



Après avoir travaillé pendant 6 années dans le contrôle de gestion au sein de grands groupes en France et à l'étranger, j'ai réorienté ma carrière vers les Ressources humaines en obtenant un master 2 en RH.

Après une année en alternance en tant que chargé RH chez Travaux.com (groupe IAC) et 5 mois en tant que chargé de gestion sociale chez Ortec, au siège à Aix en Provence, j’ai ete chargé RH chez ORANO CYCLE à la Hague jusque octobre 2018.

Je suis actuellement responsable SIRH paie chez ORano.



