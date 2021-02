Paul BISMUTH

Formation commerciale et marketing au niveau international.



Compétences acquises à travers mes différentes et riches expériences professionnelles et associatives:

- mise en place et lancement de projet/produit

- intégration et application de stratégies marketing local et global

- relations commerciales

- travail d'équipe et intégration dans l'entreprise

- analyses marketing





Qualités:

Esprit d'analyse, qualités relationnelles, d’organisation, de créativité, de dynamisme, d’adaptabilité, de polyvalence, curiosité, enthousiasme, forte capacité de travail, discrétion et personnalité.



Mes compétences :

Chef de produit

Communication

Content management

Content manager

Digital

Dynamisme

E-business

Ebusiness

Édition

Event organisation

Gestion de contenu

International

Internet

Management

Manager

Marketing

Média

Microsoft Project

Microsoft Project Management

Microsoft Technologies

Motivation

Music

New media

New technology

Nouvelles technologies

Organisation

Product manager

Sales

Sales and Marketing

street marketing

Technology