Paul BOUCHAYER

Mon projet professionnel est de déployer l'intégration de la qualité le plus en amont possible dans les processus de développement, de conception et de fabrication des produits.

Mon objectif est d'améliorer l'efficience de l'entreprise.



Mes compétences me permettent d'avoir une approche à la fois globale et opérationnelle :

développer l'amélioration continue dans une démarche Lean, utiliser les outils 6 Sigma et les méthodes d'analyse et de résolution de problèmes, gérer des projets, manager des équipes, fédérer les relations et le travail en groupe dans l'entreprise.



Mon expérience a été acquise dans des environnements exigeants - automobile, aéronautique, transport ferroviaire, énergie, appareils à pression de gaz, ascenseurs, normes et réglementations - et dans des entreprises industrielles variées, groupes internationaux et PME.



Je privilégie l'approche pragmatique et la connaissance technique des produits et des process, avec les femmes et les hommes, les données et les éléments factuels.



Mes compétences :

Management de la qualité

Kaizen