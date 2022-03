Paul CHOTIN

Bonjour,

Je suis ergonome depuis 2005 essentiellement dans les secteurs privés (nucléaire, aéronautique, automobile) et public (Impôts, Douanes).



Mes champs d'intervention concernent l'assistance à des projets de conception (architecturaux, organisationnels, informatiques), l'assistance à la prévention des risques professionnels (documents uniques, risques routiers, risques psycho-sociaux) ainsi que l'animation de formations Facteurs Humains pour une population d'ingénieurs (une quinzaine de formations par an depuis 2009).



Mes compétences :

Ergonomie

Prévention des risques professionnels

Analyse de l'activité

IHM

Tests utilisateurs

Expertises CHSCT

Prévention des risques psycho sociaux