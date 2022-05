Paul-Emile HATTENVILLE

Le DUT Gestion des Entreprises et des Administrations m'a permis d'acquérir les bases en gestion, marketing et communication.

J'ambitionne d'intégrer une école de commerce grâce aux concours parallèles.



Mon sens du contact et du relationnel, ma capacité à travailler en équipe, m’ont permis, lors de plusieurs stages, de développer mes compétences commerciales, marketing et financières.



Jeune étudiant ouvert d'esprit et comprenant l'importance de parler plusieurs langues couramment, je suis déjà allé à l'étranger. J'ai réalisé un stage d'1 mois à Londres chez Oxfam. J'effectue actuellement un semestre d'études en Allemagne, dans le cadre de mon DUT.



Mes compétences :

Management

Communication

Marketing