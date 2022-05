Paul-Emmanuel OUEDRAOGO

Juriste spécialisé en droit privé (notamment droit du travail, droit des affaires et responsabilité civile), j'ai choisi d'étendre mon champ de compétences grâce à une formation pratique en gestion des ressources humaines (attrayante de par ses caractéristiques de fonction support, exigeante et rigoureuse, aux enjeux cruciaux tant pour les agents que pour les structures). Mon parcours professionnel a été l'occasion d'utiliser mes connaissances et d'enrichir mon savoir-faire ; tout en confirmant mon attrait pour le conseil, la défense des intérêts, la gestion administrative.



Consciencieux et adaptable, je sais prendre des initiatives et assumer des responsabilités. J’apprécie le travail en équipe tout en sachant me montrer autonome. Enfin, vous saurez reconnaître mes qualités relationnelles : sens de la communication et du service, maîtrise de l'écoute active et de l'analyse des besoins, force de proposition.



Salarié durant mes études, mon expérience de l'entreprise offre une certaine polyvalence à mon profil car j'ai développé des compétences en commerce, en communication et en management.



Mes compétences :

Ressources humaines

Informatique

Management

Internet

Conseil

Droit

Techniques de vente

Gestion de la relation client