Paul FIEVET

Passionné d’informatique, j'ai travaillé pendant 13 ans chez l’éditeur du logiciel HR Access.

J’ai participé successivement à son développement, son post-développement, puis à sa production et à sa maintenance technique et applicative.

Depuis plus de 2 ans à l'ONP, je participe principalement à la mise en place de l'Offre SIRH (basée sur HR Access)



Compétences clés :

- différents systèmes d’exploitation : AIX, Linux, Windows

- différents langages de programmation : C, COBOL, Visual Basic, SQL, Shell (bash et ksh)

- vision globale du progiciel HR Access

- capacité à gérer des petites équipes et/ou petits projets

- animateur de formation HR Access



Mes compétences :

HR Access