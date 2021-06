Paul FOULONT

Titulaire d'un DUT MMI (Métiers du Multimédia et de l'Internet), passionné par le web et la communication, je suis actuellement en recherche d'un contrat de professionnalisation dans le domaine du design (print ou web).

Intégrant l'école Efficom sur Lille l'an prochain, je souhaite bénéficier d'une alternance afin de m'assurer une meilleure entrée dans le monde du travail à l'issue de mes études.



Mes compétences :

JavaScript

Responsive Design

Gestion budgétaire

HTML 5

CSS 3

Adobe Illustrator CS6

Gestion de projet

Adobe InDesign CS6

Wordpress

Adobe Photoshop CS6

Adobe After Effects

Adobe Premiere Pro

AngularJS

Maquettage

Prestashop