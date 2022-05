Paul FRETTE

Commercial alternant chez Oceanet technology.



Après avoir passé mon BTS MUC, j'ai rejoint l'IDRAC buisiness school pour continuer mes études en Bachelor de commerce : responsable marketing et développement commercial.

Ce programme pouvant être réalisé en alternance, j'ai rejoint Oceanet technology en tant que commercial.



Oceanet Technology est spécialisée dans l'hébergement et l'infogérance de serveurs, l'interconnexion de réseaux informatiques et l'administration de services Internet sécurisés destinés aux entreprises.



http://www.oceanet-technology.com/



Autres diplômes / formations :



- Bachelor responsable marketing et développement commercial - IDRAC business school

- Titulaire BTS MUC - IMS Nantes

- Titulaire BAC ES - Saint-Dominique

- Titulaire Permis B



Mes compétences :

Evénementiel

Prospection commerciale

Études marketing

Informatique

Communication

Télécommunications

Cegid

Infogérance

Dynamics CRM

Vente B2B