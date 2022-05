Paul GASPARD

Je suis titulaire d'une double formation:

- l'équivalence d'un bac S avec option mécanique, passé en Nouvelle Zélande à l'age de 17 ans.

- un bac S avec option Anglais passé en France à mon retour.



J'ai ensuite suivi une formation de Langues étrangères appliquées au droit et au commerce international, avec option Suédois et terminé mon cursus universitaire avec un master en Ressources Humaines.



Durant mes études, je travaillai en tant que voiturier/concierge à l'Hermitage Gantois à Lille,

et mécanicien en Nouvelles Zélande pendant mes vacances d'été.



Mes domaines de compétences:

Ressources Humaines: Droit social, gestion des carrières, gestion des compétences, recrutement, formation, accompagnement au changement, mécanique automobile, gestion de stock, analyse rentabilité, analyse de gamme, pricing...



Progiciel :

Je suis formateur à SAP R3, Retail store, BI, CRM, SPP



Maitrise logiciel/progiciel: SAP R3, retail store, BI, SAP CRM, SPP (logiciel de formation SAP).

MEGA (logiciel de modelisation des process).

Excel, word, access, power point.



Langues: Anglais (couramment), Suédois (niveau scolaire), allemand (niveau scolaire).



Mes compétences :

Directeur magasin

LEA

magasin

MEGA

Microsoft CRM

Retail

SAP

SAP RETAIL

spp

TOEIC

Business Intelligence

Automobile

Ressources humaines

Formation

Gestion de la relation client

Droit social