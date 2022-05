Paul GOOLEN

Octobre 2013 : Compte clé national en charge des enseignes Eurauchan, Système U, Intermarché, Boulanger et Darty :

2 ans 1/2 - Portefeuille de 20 M€ soit 24% du retail France

- Négociations des accords nationaux.

- Mise en place d’opérations promotionnelles et de temps forts sur le plan national.

- Etablissement des gammes nationales.

- Etablissement des plans merchandising.

- Organisation de plans de prospection et d’actions pour la force de vente.



Juillet 2012 : Responsable Régional des ventes en grande distribution alimentaire et spécialisée chez SMARTBOX (coffrets cadeaux).

1 ans - Valorisation de l’image de l’entreprise.

- Optimisation de la présence des gammes en linéaire et de leur qualité d’exposition (croissance de 10% de DN).

- Lancement de nouveaux produits (changement de charte graphique).

- Revente et suivi des opérations promotionnelles.

- Rôle de vigie sur le secteur couvert (140 hypermarchés et 100 supermarchés).



Juin 2009 : Chef de Secteur en grande distribution, chez RANA FRANCE (entreprise agroalimentaire).

3 ans - Valorisation de l’image de l’entreprise.

- Optimisation de la présence des gammes en linéaire et de leur qualité d’exposition (croissance de 10% de DN).

- Lancement de nouveaux produits (pâte à pizza, sauces fraiches).

- Revente et suivi des opérations promotionnelles.

- Rôle de vigie sur le secteur couvert (140 hypermarchés et 100 supermarchés).



Mars 2008 : Chef de Secteur en grande distribution, chez MIX BUFFET (entreprise agroalimentaire).

1 an 1/2 - Optimisation de la présence des gammes en linéaire et leur qualité d’exposition.

- Revente des opérations promotionnelles.

- Rôle de vigie sur le secteur couvert (140 hypermarchés et 60 supermarchés).



Mes compétences :

Chef de secteur

Chef de secteur Grande distribution

Commercial

Distribution

GMS

Grande distribution