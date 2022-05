Paul-Henri MÉNILLET

Il est devenu primordial aujourd’hui d’intégrer dans l’ensemble de nos activités humaines la dimension écologique.

En effet, devant le constat d’une érosion accrue de la biodiversité, des milieux naturels et d’une diminution toujours plus importante des ressources naturelles, il est temps de repenser nos systèmes de production afin de les rendre plus respectueux de l’environnement.

Cependant, il faut bien prendre conscience que si des évolutions paraissent évidentes, certaines ne sont pas pour autant acceptables d’un point de vue économique pour les entreprises.



Des alternatives, des compromis et des opérations de sensibilisation doivent donc être menés et trouvés afin de répondre à la préservation de notre environnement et à la rentabilité économique.



Ayant la conviction qu’il est possible d’allier production et préservation de notre environnement naturel et ayant la volonté d’œuvrer pour ces principes, je serai enthousiaste de mettre mes compétences au service de cette vision.





Mes compétences :

MapInfo

Cartographie SIG

DAO

Analyses spatiales

ArcGIS

Microsoft Access