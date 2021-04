Je suis en service civique au pôle de Roubaix de l'association AFEV. J'ai plusieurs missions, dont les principales sont celles-ci : je prépare et j'assure des séances de Devoirs Faits en collège, des séances de lecture auprès d'une classe de CP, et je suis référent pour des bénévoles de l'association. Ponctuellement, je fais d'autres choses, comme la préparation de sorties collectives avec des jeunes et des bénévoles.