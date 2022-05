Paule BOISGONTIER

Diplômée de l’ESTB comme Assistante Technique de bâtiment, j’ai assisté d’une part, des Architectes spécialisés dans le domaine des travaux sur l’existant tels que, ravalement, étanchéité, rénovation cages escaliers, dont les principaux clients sont des syndics de copropriété, mais également en Assistance en Expertise dommage-ouvrage.

Et d’autre part, des Maîtres d’Oeuvre dans la maîtrise d’œuvre de points de vente prototypes, de flagship stores et de déploiement de réseaux à grandes échelles et également en Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) et aussi auprès de bailleurs sociaux, tels que SA Immobilière DU MOULIN VERT - Société anonyme d’H.L.M, EXPANSIEL Groupe VALOPHIS et OSICA groupe SNI et TOIT ET JOIE

C’est le désir de travailler en équipe, d’approfondir et de poursuivre mes connaissances qui me motive à postuler dans les domaines de la Maîtrise d’Ouvrage ou de la Maîtrise d’œuvre, domaines riches et variés ; dans le cadre d’une collaboration durable



Mes compétences :

Bonne adaptabilité

Suivi administratif des projets

Bonne pratique des outils informatiques

Relations clients-entreprises

Suivi financier des projets

Appels d'offres