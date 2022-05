Pauline ALLARD

Ma formation initiale ainsi que mes précédentes expériences me permettent d’avoir de solides connaissances dans la vente, le marketing et désormais plus particulièrement le domaine médical.

Je suis une personne efficace et organisée, n’hésitant pas à s’investir au maximum dans ce qu’elle entreprend. J’ai également un excellent sens relationnel.

Le fait d’avoir travaillé en alternance a développé chez moi un sens aiguë de la rigueur et du dépassement de soi.

Ma Licence Pro obtenue , j'envisage de me spécialiser dans le domaine de la santé.

Aujourd'hui en quête d'un nouveau challenge c'est avec dynamisme que je suis ouverte à toutes opportunités me permettant d'étoffer mes compétences dans le secteur de la santé ou ailleurs.



Mes compétences :

Informatique

Internet

Marketing

Analyse Client

Decouverte Des Besoins