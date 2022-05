Je me présente, Pauline Barbotin diplômée d'un master design. Ma recherche vise à travers l’espace, le mobilier et l’objet à favoriser l’adaptation de l’être humain à son milieu pour lui permettre « de mieux vivre et de mieux être ». Ainsi, je dirais que le design pour moi c’est chercher à créer une forme d’évidence.



Mes compétences :

Dessin

Gestion de projet

Création

Microsoft Office

Adobe Illustrator

AutoCAD

Adobe Photoshop

3D Studio Max

Adobe InDesign

Modélisation 3D