Pauline BARREAU

Titulaire d'un Master II en DROIT et du Master II "POLITIQUES ET DÉCISIONS ENVIRONNEMENTALES", j'ai toujours fait mes choix professionnels en fonction des causes qui me tiennent particulièrement à cœur.



Dynamique, rigoureuse et autonome, je suis aujourd'hui à la recherche de nouveaux défis ! Je dispose d'une double compétences, juridique et environnementale. Les différents postes que j'ai occupés au sein de structures variées m'ont donné le sens des responsabilités et m'ont appris à travailler de manière autonome tout comme en équipe. Dotée d'une aisance certaine à l'oral, j'aime animer des réunions ou développer des actions d'information et/ou sensibilisation auprès de publics variés.



Alors si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Aménagement du territoire

Communication

Communication responsable

Conseil

Développement durable

Droit

Droit environnement

Environnement

Formation

Gestion de l'eau

Gestion des Risques

Urbanisme

Urbanisme durable