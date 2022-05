Pauline BAUVOIS

Jeune femme dynamique, passionnée de cinéma et de cosmétique. J'ai été bénévole aux restos du coeur et dans certains refuges. Avec de réelles qualités morales et professionnelles, j'ai un goût certains pour la stratégie commercial, les cosmétiques.



Mes compétences :

Réalisation de films

Animation commerciale

Restauration

Animaux de compagnie

E-commerce

Prise de vue vidéo

Ingénierie du son

Final Cut Pro

Dynamisme

Animation

Eclairage

Fidélisation client

Réseaux sociaux

Comparateur de prix

Publicité en ligne

Négociation

Veille concurrentielle

Étude de prix

Stratégie commerciale