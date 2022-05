Bonjour, je m'appelle Pauline Bideau.

Je suis diplômé Aide Soignante depuis 2016 et je recherche actuellement des remplacements sur Six-Fours , la Seyne-sur-mer, Sanary.

Je suis également à la recherche d'animations commerciale. J'ai 4 ans d'expérience dans ce domaine.

Je fait aussi bien du libre service que de la coupe (charcuterie et crémerie). N'hésitez pas à me joindre pour plus de renseignement.

Cordialement.