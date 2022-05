Pauline BONNET

Rejoignez le Groupe Casino !



Venez "Nourrir un monde de diversité" et partager nos valeurs C.L.E.S (Conquérant, Loyal, Exigeant, Solidaire) !



Nous recrutons nos futurs encadrants, alternants et stagiaires pour les métiers opérationnels et amonts sur toute la France pour les enseignes du Groupe Casino : Géant, Supermarché, Franprix, Leader Price, Casino Restauration, etc.



Je suis plus particulièrement en charge des recrutements pour l'enseigne Franprix et recherche des profils de :



> Directeur de Magasin

> Directeur Adjoint

> Chef Boucher



et toutes nos enseignes



Mes compétences :

Ressources humaines

Formation

Distribution

Logistique