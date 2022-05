Pauline BOSSARD

Diplômée d'un master en commerce international anglais/espagnol, je recherche un emploi au sein d'une entreprise désireuse de développer ses parts de marchés à l'extérieur en tant que commerciale export, chargée de projet export...

Grâce à mes différentes expériences professionnelles, je peux aussi bien mener des tâches marketing (études de marché, définition de la stratégie commerciale internationale: adaptation des produits, des lieux de ventes, des prix, des modes de promotion, traduction...) que commerciales (création de base de données, prospection téléphonique et mailing) ou administratives ( organisation salons et voyage de prospection, suivi clientèle: envoi de devis, d'échantillons, suivi des commandes, SAV, recouvrement des factures).

Mes différents séjours à l'étranger me permettent d’appréhender un environnement multiculturel, facilitant les négociations internationales.

Autonome et rigoureuse dans mon travail, j'apprécie également la concertation en groupe.



Mes compétences :

Stratégie commerciale internationale

Suivi clientèle internationale

Prospection commerciale internationale

Marketing international

Création de bases de données

Export