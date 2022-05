Bonjour à toutes et à tous !

Je m'appelle Pauline et j'ai 22 ans. Je suis actuellement à la recherche de mon premier emploi de psychologue.

Je suis une personne rigoureuse, passionnée, patiente et ponctuelle sans oublier sérieuse.

J'adore voyager et découvrir de nouveaux endroits, ce qui m'offre une assez grande ouverture d'esprit.



Mes compétences :

Ponctuelle

Sérieuse

Dynamisme

Rigueur

Patience