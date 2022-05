Pauline BREGER

Diplômée d’un BTS assistante de gestion PME/PMI, je suis actuellement à la recherche d’un emploi dans ce domaine afin de mettre à profit les connaissances acquises au cours de mon cursus scolaire ainsi qu'à l'expérience en tant qu'assistante administrative.



Au long de mon parcours, j’ai pu développer une maîtrise informatique parfaite et un grand sens de l’organisation. Grâce à diverses expériences, j'ai pu approfondir mes qualités relationnelles et donc une bonne aptitude d’accueil.



Obtenir un poste dans ce domaine me permettrait de faire mes preuves au niveau professionnel, je serais donc heureuse que vous me donniez l'opportunité de mettre mes compétences au service de votre entreprise.



Mes compétences :

Organisation du travail

Autonomie

Adaptabilité

Accueil physique et téléphonique

Accueil des clients

Rigueur

Sens du contact