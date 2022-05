Pauline BRISSET

Titulaire d'un master QHSE via l'apprentissage, je suis à la recherche d'un nouvel emploi.



Dynamique, polyvalente et consciencieuse, je souhaite travailler sur des missions dans les domaines QHSE (ou qualité/environnement) qui contribueront à améliorer les performances d'une entreprise, à valoriser les relations humaines, le bien-être des personnes et pour finir, à préserver l’environnement.



Je suis disponible dès maintenant et mobile au niveau national.



Postes recherchés : Chargée QHSE / Consultante QHSE



Secteur préférentiel : industrie cosmétique

NB : Curieuse, je suis ouverte à toute opportunité dans un autre secteur.



Je vous invite à prendre contact avec moi via la messagerie Linkedin ou via mon email : paulinebrisset@live.fr



Merci.



Mes compétences :

Informatique

Hygiène

Sécurité

Environnement

Vente

Qualité

Management

Réglementation ICPE