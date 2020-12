Pauline BUIL-VISA (LAHUTTE)

Le psychologue est avant tout le professionnel qui vous écoute sans vous juger, accueille votre parole sans a priori, vous accompagne sans vous diriger. Il est à même de cerner les origines de ce mal-être et d’apporter le soutien nécessaire à une évolution constructive.

Je propose une diversité de thérapies afin de s'adapter, au mieux, à votre problématique.



Mes compétences :

Therapie de groupe

Thérapie individuelle

Thérapie comportementale et cognitive

Groupe de Parole

Gestion du stress

Gestion des conflits

Formation