Pauline CALVEZ

J'ai suivi une formation d'ingénieur en industries agroalimentaires à l'ESIX à Caen que j'ai complétée par un master de double compétences en management agroalimentaire à l'IAE de Rennes.



En 4 ans d'expérience professionnelle, j'ai eu l'occasion d'approfondir et de mettre en application mes connaissances en amélioration continue et Lean au travers de différentes expériences dans le domaine agroalimentaire (conserveries de légumes, séchage à façon d'ingrédients alimentaires) ou le domaine du caoutchouc (emballages de produits pharmaceutiques).



Je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine agroalimentaire mais je suis également ouverte à d'autres domaines industriels, en particulier dans le département de la Manche. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations !



Mes compétences :

Agroalimentaire

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Lean Management

Kaizen

Méthode SMED

5S