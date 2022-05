26 ans, 3 ans d'expérience, avide de connaissances et ayant des capacités d'adaptabilité; évoluer dans une culture d'entreprise dynamique et formatrice serait pour moi une manière de grandir d'autant plus chaque jour...



De part mon réseau professionnel et ma curiosité; mon souhait serait d'être en charge d'un poste liant l'aspect stratégique au niveau du sourcing et de la veille; à l'aspect opérationnel sur le terrain au niveau de la bonne mise en oeuvre...



Pauline CAMBIER

Responsable Lignes Produits

CollaboratriceMarketing

06/76/82/06/93



Mes compétences :

Word et excel avancé

Powerpoint

Publishers network

Paint

Outlook

Dynamique