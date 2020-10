Pauline GATILON

Diplômée d'un Master Trilingue Langues Étrangères Appliquées spécialité Langues, Culture, Affaires Internationales.



Ambitieuse - Avec plusieurs expériences en management, organisation et coordination d'évènements culturels, je cherche à acquérir d'avantage de compétences et saisir des opportunités pour élargir mes perspectives d'avenir.



Curieuse - J'aime voyager en France et à l'étranger pour découvrir de nouvelles cultures et vivre dans un nouvel environnement.



Déterminée - Je sais m'adapter rapidement au fonctionnement d'une entreprise, travailler seule ou m'intégrer et trouver ma place au sein d'une équipe.



Dynamique - Ma personnalité fait de moi un élément clé dans une équipe, entière et vraie, j'aime travailler dans une atmosphère détendue tout en étant sérieuse, impliquée et à l'écoute de mes collaborateurs pour atteindre les objectifs fixés dans ma mission.



Polyvalente - Grâce à mes expériences diverses et variées, j'ai acquis des compétences et j'attends d'apprendre plus des prochaines à venir.





Mes compétences :

Relations clients

Analyse des besoins, rédaction d'offres commerciales et devis

Ventes nationales & internationales