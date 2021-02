Après un bac littéraire spécialité droit, jai suivi un parcours de lettres modernes et me voilà en licence 3 de lettres modernes. Je souhaite morienter maintenant vers le management culturel pour mon master et mon parcours professionnel qui suivra. Je suis passionnée par la culture et il est important pour moi de minvestir dans ce secteur. Je fais de la photo, jécris des textes en prose et en vers.