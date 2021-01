Pauline HAUSSARD

Tour à tour communicante, graphiste en packaging puis commerciale dans le même domaine, j'ai consolidé une forte expérience du marketing et de la communication avec un réel sens terrain depuis maintenant 20 ans (aïe!).



Mes champs d'expertises:

Communication / Marketing / Gestion de projets digitaux / Branding



Je souhaites désormais mettre mes compétences au service des TPE/PME et les accompagner dans leurs challenges à venir.



Actuellement en mode "mise à jour", je consolide mes acquis et développe mes connaissances sur les meilleurs leviers de développement de demain.



A très vite !