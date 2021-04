Pauline LE BERRE

Je recherche aujourd'hui un poste de chef de projet / produit marketing. Un poste à responsabilité car je recherche avec un grand intérêt le sentiment d'utilité. Je souhaite m'investir à 100% dans un projet qui me tient à cœur. J'apprécie le travail en équipe et la dynamique qui en découle. Dynamique, rigoureuse, adaptable et proactive, je souhaite m’investir, apprendre et contribuer activement à la croissance de votre entreprise. La gestion de projet ne me fait pas peur, j'aime travailler en collaboration avec plusieurs intervenants en français et/ou anglais. Grâce à mes précédentes expériences je sais être à l'écoute des besoins et proposer des solutions marketing opérationnel et stratégique adaptées. Par exemple au sein de chez Barilla, mon discours était orienté pour les professionnels de la restauration collective et commerciale.



Mes compétences :

Marketing

Trade Marketing

Microsoft Office

Prezi

SAP

Développement produits & packagings innovants

Marketing opérationnel

Travail en équipe

Gestion de projet