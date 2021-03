Pauline MAES

Grand bleu immobilier comprenant déjà 2 agences sur Nice : 494 AVENUE DE PESSICART - 06100 NICE et 3 PLACE COMMANDANT MARCEL GÉROME - 06100 NICE, ouvre sa 3ème agence immobilière en 2015 au : 39 TER BOULEVARD DE CIMIEZ. Je suis conseillère en immobilier et vous accompagne dans le cadre de vos projets de ventes et d'acquisitions. Mes domaines d'intervention sont : Estimations, conseils en investissements et implantations stratégiques, et ce depuis 2009 au sein du quartier de Nice CIMIEZ. Découvrez nos offres sur : http://grand-bleu-immobilier.com, à très bientôt.



Mes compétences :

Promotion des ventes

Gestion administrative

Commercialisation

Estimations immobilières

Investissement locatif

Conseils en rénovation