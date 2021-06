Pauline PEON

Je suis issue d'une formation commerciale (BTS Force de Vente obtenu).



Forte de 20 années d'experience de vente de produits multimédias et de téléphonie, dans des magasins spécialisés et grandes surfaces, dont boulanger, darty, carrefour, surcouf.



Je suis positive, très dynamique ( trop?), organisée, ponctuelle, travailleuse et motivée.

J'apprends facilement et m'intègre facilement à une équipe.

Je suis très à l'aise en magasin et suis à même de répondre à toutes les attentes de la clientèle et de ma hiérarchie en respectant tous les recquis de mon entreprise.

Je suis investie pour l'environnement.



Mes compétences :

Management d'équipes

Gestion de production

Motivée

Organisation

Positive

Rigueur

Dynamique