Pauline SOUMILLON

Vous qui êtes #chefdentreprise #entrepreneur, #artisan, #commerçant, #professionlibérale #indépendant, #freelance...



Vous vous sentez perdu face à l'ampleur des tâches administratives qui vous incombent?

Idéal Admin vous propose un #appui

En ressources humaines :

- gestion de votre personnel : Contrats de travail / DPAE ; gestion des arrêts maladies et accidents du travail ; organisation et suivi des visites médicales réglementaires ; suivi et mise à jour des dossiers du personnel et du registre du personnel obligatoire



- éléments variables de paie : saisie des heures supplémentaires ; calcul des éventuelles primes ; saisie et vérification des notes de frais



En administratif :

- gestion et pilotage de votre entreprise: relance factures impayées ; suivi de la gestion de lentreprise et de sa rentabilité ; mise à en place et/ou mise à jour de tableaux de bord



- tâches de secrétariat : gestion du courrier et des mails ; organisation de déplacement ; gestion des stocks et des commandes ; organisation de réunions et des supports ; comptes rendus de réunion/note de service



Avantages:

Se libérer du temps pour se consacrer à son cœur de métier.

Allègement de la charge de travail.

Se consacrer à lessentiel (clients, fournisseurs, famille, loisirs).

Maîtriser son budget : pas de charges liées à lembauche dun salarié, vous payez uniquement les heures ou les prestations dont vous avez besoin.

Flexibilité : occasionnellement ou régulièrement vous choisissez la formule la mieux adaptée à vos besoins et sans engagement de durée.

Travail uniquement à distance

#teletravail



Idéal Admin, Libérez-vous de vos tâches administratives