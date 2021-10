Pauline THOMIÈRES

Après une première expérience riche en production au sein du service affinage d'une fromagerie afin de développer ma connaissance du terrain et mes compétences de management vertical, j'évolue au poste de planificateur afin de développer mon expertise en supply chain et mes compétences de management transversal.



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

SMED

SCM

Kanban

Just-in-Time

Biologie

Génie des Procédés

Lean management

C

Biochimie

ERP

Management

Microsoft Office

Base de données

Microbiologie

MATLAB

Ordonnancement

As400