Pedro LAURE

Graphical Packaging Engineer :

- Gestion de la chaîne graphique emballage (du brief agence à la validation BAT machine)

- Maîtrise de la chaîne graphique et des outils (pack Adobe)

- Maîtrise des différents procédés d'impression (offset, flexo et hélio)



- Janvier 2013, Formation sur la colorimétrie et les outils de mesure et analyse couleur (Spectrophotomètre) chez le fournisseur d'encres Flint à Milan.



- Décembre 2012, Formation Développement managérial "CMA 1 - Se manager pour manager les autres" au sein du groupe Gii (groupe intervention innovation).

Objectifs :

• Se positionner en tant que manager

• Découvrir son style de management et l’adapter à ses collaborateurs

• Renforcer les outils de base du management : Ecouter et Communiquer

• Créer des relations constructives dans un esprit de coopération

• Se donner des axes de progrès



Mes compétences :

Impression offset

Flexogravure

Tendanceurs

Graphique designer

Adobe photoshop

Adobe illustrator

Adobe InDesign

Pack office

sérigraphie

héliographie

Design

communication

Création

Art

marketing

Packaging