Peggie-Rosette AYEKAHO

Ayékaho Wallace Peggie Rosette, je suis bilingue et polyvalente avec des compétences solides en: administration, Finances/Budgets, communication et administration de projets/programmes. Je dispose de bonnes capacités rédactionnelles et d'analyse pour relever les défis et être plus proches des clients. Je suis professionnelle, organisée et dotée d’un sens élevé des relations humaines, je sais travailler en équipe et sous pression. Je peux discerner les besoins des clients et trouver les moyens d'y répondre. Mes objectifs s'adapteront à ceux de l’entreprise qui aura la chance de bénéficier de mon expertise. Je pourrai ainsi l'aider à atteindre ses objectifs à travers un plan d'actions efficace. .



Mes compétences :

Communication

Marketing

Publicité

Assistance administrative

Gestion budgétaire

Stratégie de communication

Gestion de la relation client

Gestion de projet