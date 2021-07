Peggy BAJIC

Forte d'une double compétence Achats et Approvisionnement et d'un niveau avancé en anglais (score Toeic 900), j'ai intégré en janvier 2019 le service Achats France du groupe industriel Recticel.

Suite à un nouveau projet familial, je suis à présent en recherche active d'un poste en Ille et Vilaine ou Côtes d'Armor.



Mes compétences :

Gestion d'appels d'offres

Coordination d'équipes

sourcing

Audit fournisseurs

Rédaction et mise en place de contrats-cadre

Négociation

Gestion de stocks

Suivi des fournisseurs