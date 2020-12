Peggy POUVREAU

Acteur du développement des compétences et de l'accompagnement des transitions professionnelles pour les entreprises, les partenaires institutionnels et les personnes, notre équipe composée d'une vingtaine de consultants en transition professionnelle, de conseillers en parcours professionnels et de psychologues du travail sont à votre écoute pour vous proposer un accompagnement personnalisé et adapté.



- Conduite de prestations d'accompagnement individuelles ou collectives ( Bilan de Compétences, Bilans Professionnels, Accompagnement au retour à l'emploi ...)



- Elaboration de méthodologie d'intervention, réalisation de missions de conseil et expertise ( diagnostic d'employabilité, GPEC, Développer une politique des âges, Accompagner la politique Handicap ...)



Mes compétences :

Conseil en recrutement

Gestion de carrière

Gestion des ressources humaines

Développement commercial

Management

Business development