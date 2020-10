Peggy TOOVI

Responsable système d'information chez SOFIMED Maroc. Une multinationale marocaine spécialisée dans la fourniture industrielle, et services techniques.

Titulaire d'un master en informatique réseau et Multimédia, j'ai participé à un nombre assez considérable de missions d'audit, de conseil et de revue des systèmes dinformation au sein de plusieurs entreprises marocaines.

Dynamique, déterminé et créatif, avec un sens de l'observation développé je suis passionné par les défis et l'innovation.





Mes compétences :



- Sécurité informatique

- Audit informatique

- Administration système

- Base de données

- Design

- Conception web

- Audit interne

- Développeur

- Contrôle interne...