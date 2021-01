Penelon LOÏC

Je suis depuis toujours intéressé par les nouvelles technologies pour les avantages qu'elles peuvent apporter à l'homme au quotidien.



C'est pourquoi, je me suis naturellement dirigé au cours de mes études vers les systèmes embarqués, qui sont pour moi des systèmes concentrés en haute technologie, tout en apportant une certaine facilité d'usage (l'un des exemples les plus marquants actuellement est probablement le smartphone et ses nombreuses facettes).



Après une expérience très positive dans le management d'équipe, j'ai souhaité continuer dans cette direction au sein d'un grand grand groupe industriel français en pleine mutation, la SNCF.



Outre une certaine admiration pour le domaine ferroviaire et un goût pour le voyage en train depuis mon plus jeune âge, cette décision constitue aussi un choix d'ouverture et d'opportunités grâce aux nombreuses formations, métiers, et possibilités d'évolution qu'elle offre à ses salariés.



D'autre part (vaste et vaine ambition) je souhaite pouvoir dire aux détracteurs de la SNCF et des cheminots en général que la situation qu'ils décrient si souvent est en train de changer grâce à un mode de gestion se rapprochant du privé, favorisé par la mise en concurrence progressive du transport ferroviaire.



Enfin, en "m'associant" à cette entreprise, je souhaite apporter ma contribution à l'un des plus grands challenges du XXIe siècle : la sauvegarde de notre écosystème, et espère que dans un futur proche, cette considération devienne universelle.



Au plaisir d'échanger avec vous sur ces thèmes ou d'autres!



Mes compétences :

C

Gestion de projet

Spécifications fonctionnelles

Recette fonctionnelle

Electronique numérique

Métrologie

Cahier des charges

Réseaux sans fil

Relations clients

Spécifications techniques

Systèmes embarqués

Travail en équipe

Relation fournisseurs

Maintenance industrielle

Management opérationnel