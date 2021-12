Perrine GABRIELSEN

Après avoir obtenu un baccalauréat littéraire européen, jai étudié les Langues Étrangères Appliquées, puis les Lettres Modernes, à luniversité de La Sorbonne Nouvelle, à Paris. Jai ensuite fait le choix de mettre de côté mes études universitaires pour réaliser un rêve denfance en devenant danseuse, chorégraphe et professeur de danse contemporaine. Exerçant ces métiers depuis 18 ans, jai une très bonne connaissance du milieu culturel et de ses fonctionnements. De plus, ces trois professions ont fait de moi quelquun de dynamique, rigoureux, travailleur, combatif, curieux et créatif, pouvant travailler semaine et week-end, journée et soirée, en équipe. Enfin, le monde artistique ma apporté une grande ouverture desprit et une adaptabilité, que jai renforcées au cours de 4 années de travail à létranger.

Jai toujours exercé ces professions avec beaucoup de plaisir mais aussi la certitude que je ne voudrais les faire toute ma vie. Cest pourquoi, en 2014, jai souhaité agrémenter ma pratique artistique dune formation plus académique. Jai alors repris mes études et ai validé une Licence Professionnelle intitulée «Activités et Techniques de Communication, spécialités Lettres, Culture et Nouveaux Médias» à lUniversité de La Rochelle. Cette formation complémentaire, valeur ajoutée à mon profil, m'a permis de travailler pour 5 éditions du Festival La Rochelle Cinéma, avant de rejoindre l'équipe des Francofolies de La Rochelle en 2020.

Mes formations universitaires en Lettres, Langues et Communication, mes 18 ans dexpériences professionnelles dans le milieu chorégraphique, mes 5 ans au FEMA, et ce nouveau poste aux Francofolies, font de moi une personne polyvalente, à laisance relationnelle certaine, pour travailler au sein de nombreuses structures.



