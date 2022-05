Peter CHERUBIN

Je suis à la recherche de personnalité qui arrives à avoir le bon mindset dinvestisseur et dentrepreneurs à succès, des personnes positives et agréable à vivre et qui seront toujours faire de leur mieux en fonction des épreuves mis sur leur parcours.



Le but de cette recherche et de trouver des personnes qui souhaites sinvestir dans un très gros projet en relation avec le marketing de réseau et la vente doffres digitalisée.



Si vous êtes ouvert à évaluer un business afin de vous faire plus dargent et changer votre situation financière, nhésitez pas à me contacter.